Экс-министр по доходам и сборам отрицает факт переговоров о возвращении на госслужбу

Об этом бывший министр по доходам и сборам написал на своей странице в Facebook.

Он также заверил, что не имеет никаких счетов за рубежом.

“О якобы блокировании моих счетов в банках Швейцарии, Австрии или в любой другой стране. В этих государствах ни я, ни члены моей семьи не имеем никаких счетов, а следовательно все распространенные по этому поводу заявления являются безосновательными”,- заявил он.

Александр Клименко возразил переговоры о возвращении на госдолжности.

“ Слухи, что я веду с кем-то переговоры о сохранении должности руководителя Министерства доходов и сборов или налоговой службы, не соответствуют действительности. Пока не планирую возвращаться на государственную службу, но всегда готов предоставить новым руководителям ведомства любые консультации и советы по налоговой и таможенной политики, ведь посвятил работе в этих сферах более 9 лет своей жизни”,- отметил экс-министр.

Клименко также призвал к срочному возобновлению процесса возмещения НДС, и голоним образом, в автоматическом режиме.