Главой Государственной налоговой службы стал Игорь Билоус - источник

Кабмин назначил Игоря Билоуса главой государственной налоговой службы

Кабинет министров утвердил на пост главы Государственной налоговой службы Украины Игоря Билоуса, бывшего инвестиционного банкира из компании "Ренессанс Капитал", сообщил журналистам источник в Кабмине. Отвечая на вопрос, назначили ли Игоря Билоуса главой налоговой службы, собеседник ответил: "Да". Билоус в данный момент находится на заседании Кабмина. Читайте такжеПравительство ликвидировало Миндоходов

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