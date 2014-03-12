Цены на золото поднялись до максимума за 5,5 месяца из-за неуверенности инвесторов в росте мировой экономики и ситуации в Украине, передает Reuters.

В 13.17 МСК золото торговалось по $1.355,96 за тройскую унцию по сравнению с $1.349,34 на закрытие торгов во вторник, ранее подорожав до $1.362,24 - максимальной отметки с 20 сентября. Фьючерсы в США подорожали на $9,80 до $1.356,50 за унцию. С начала года спотовая цена выросла на 13 процентов после 28-процентного снижения в 2013 году.

Обеспеченные золотом биржевые фонды получили приток инвестиций в объеме $500 миллионов в феврале после 13 месяцев оттока, по данным BlackRock. Но спрос на физическом рынке снизился после повышения цены: на китайском рынке золото на $3 за унцию дешевле, чем на спотовом рынке Лондона, тогда как в начале года цены в Китае были на $20 выше.

Пакистан продлил до 31 марта запрет на импорт золота, пытаясь остановить нелегальные поставки в Индию, повысившую импортные пошлины на драгметалл.

В 13.17 МСК серебро торговалось по $20,86 за унцию по сравнению с $20,82 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $1.458,49 против $1.457,80, и палладий - $763,50 против $764,70.