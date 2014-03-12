Золотовалютные резервы Украины за день выросли на $53 млн
Золотовалютные резервы не уменьшились, а, наоборот, увеличились.
Золотовалютные резервы Украины за 11 марта увеличились на 53 млн долл. за счет покупки валюты на межбанковском валютном рынке, сообщил сегодня журналистам глава НБУ Степан Кубив в Кабинете министров Украины.
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«Золотовалютные резервы Украины не уменьшились, а за вчерашний день увеличились за счет покупки валюты на межбанковском валютном рынке», - сказал Кубив, отвечая на вопрос, насколько снизились резервы Нацбанка с начала месяца.
«На 53 млн долл.», - добавил Кубив, отвечая на вопрос, насколько выросли резервы.
Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 марта 2014 года составили 15,462 млрд долл., что на 13,2%, или на 2,344 млрд долл. меньше показателя на 1 февраля в 17,806 млрд долл.
По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 24,27%, или на 4,954 млрд долл.