Золотовалютные резервы Украины за день выросли на $53 млн

Золотовалютные резервы Украины за 11 марта увеличились на 53 млн долл. за счет покупки валюты на межбанковском валютном рынке, сообщил сегодня журналистам глава НБУ Степан Кубив в Кабинете министров Украины.

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«Золотовалютные резервы Украины не уменьшились, а за вчерашний день увеличились за счет покупки валюты на межбанковском валютном рынке», - сказал Кубив, отвечая на вопрос, насколько снизились резервы Нацбанка с начала месяца.

«На 53 млн долл.», - добавил Кубив, отвечая на вопрос, насколько выросли резервы.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 марта 2014 года составили 15,462 млрд долл., что на 13,2%, или на 2,344 млрд долл. меньше показателя на 1 февраля в 17,806 млрд долл.

По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 24,27%, или на 4,954 млрд долл.