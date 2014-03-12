Валютный рынок стабилизируется в ближайшие месяцы - банкиры

Валютный рынок стабилизируется в ближайшие месяцы, а также есть перспективы пополнения золотовалютных резервов Национального банка за счет новых пакетов финансовой помощи от МВФ и западных правительств, полагают эксперты UniCredit Bank.

“Баланс валютного рынка в феврале показывает предпосылки для дальнейшей стабилизации в ближайшие месяцы. К тому же, есть хорошие перспективы пополнения золотовалютных резервов Национального банка, особенно в свете ожидаемых пакетов финансовой помощи от МВФ и западных правительств”, - говорится в отчете отдела стратегического планирования UniCredit Bank, текстом которого располагает УНИАН.

Банкиры напомнили, что отток с валютных банковских депозитов населения в феврале достиг 1,4 млрд долл. на фоне волнений относительно возможного оттока капитала из страны, состояния ликвидности банковской системы и слухов о возможной заморозке валютных депозитов или их принудительной конвертации в гривню.

По мнению банкиров, валютные сбережения населения, скорее всего, вернутся в банковскую систему, когда политические проблемы затихнут, и гривня восстановится.

Банкиры прогнозируют, что обострение политического кризиса в феврале, вероятнее всего, усугубит баланс капитального и финансового счета платежного баланса. В то же время, по их мнению, есть перспективы преломления негативной тенденции к марту, учитывая признаки политической консолидации внутри страны.

Банкиры подчеркивают, что крупные международные финучреждения и инвесторы предложили пакет помощи для стабилизации экономики Украины. Кроме того, текущий счет может выиграть от постепенного восстановления международной торговли, хотя эскалация конфликта между Россией и Украиной может болезненно ударить по торговому балансу страны в краткосрочной перспективе.

Читайте такжеДевальвация гривни остановлена - финансисты

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10-11 грн/долл. с 8 грн/долл. в декабре 2013 года.

Читайте такжеНацбанк временно ограничил снятие валютных вкладов

С 7 февраля Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, а в конце февраля принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор установил ряд ограничений на валютном рынке и усилил свое присутствие на рынке ликвидности, оказывая поддержку в форме рефинансирования всем банкам без исключения.

Читайте такжеНацбанк отстранил 8 банков от операций на валютном межбанке

Начиная с 28 февраля, гривня планомерно укрепляется на валютном рынке, и сегодня к открытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару достигли 9,30 грн/долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 марта 2014 года составили 15,462 млрд долл., что на 13,2%, или на 2,344 млрд долл. меньше показателя на 1 февраля в 17,806 млрд долл.

Читайте такжеНацбанк решил не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций

МВФ в заявлении от 7 марта подтвердил готовность предоставить помощь Украине, объем которой по данным отечественного Минфина может составить 15 млрд долл. Также свою готовность оказать финансовую поддержку подтвердили Европейский союз на 15 млрд долл., Европейский банк реконструкции и развития на 5 млрд евро, США на 1 млрд долл., Всемирный банк на 3 млрд долл.

Читайте такжеМВФ готов помочь Украине

