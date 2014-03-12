Депутаты предлагают национализировать банк Курченко

Народные депутаты предлагают Верховной Раде национализировать проблемный «Брокбизнесбанк», в который ранее была введена временная администрация.

Об этом говорится в проекте Постановления о неотложных мерах по обеспечению развития банковской системы Украины №4400, зарегистрированном на сайте парламента 11 марта.

«Кабинету министров Украины и уполномоченным органам государственной власти срочно разработать и принять безотлагательные меры относительно недопустимости необоснованного размещения средств банками и обеспечить передачу акций Публичного акционерного общества «Брокбизнесбанк» в государственную собственность», - говорится в документе.

Инициаторами проекта Постановления стали народные депутаты Руслан Лукьянчук (фракция ВО "Батькивщина"), Ярослав Дубневич (партия «УДАР») и Алексей Кайда (ВО "Свобода").

Депутаты предлагают, чтобы Национальный банк Украины в кратчайшие сроки рассмотрел вопрос о рефинансировании «Брокбизнесбанка» в 2014 году, а Генеральная прокуратура проверила и приняла соответствующие решения по операциям с акциями «Брокбизнесбанка» в 2013 году, по размещению средств, выделенных «Брокбизнесбанку» Нацбанком в 2013-2014 годах.

«Брокбизнесбанк» стал инструментом для осуществления ряда финансовых преступлений, а вкладчики и клиенты банка - жертвами. Очевидно, что следует немедленно принимать меры для сохранения деятельности банка, обеспечения его платежеспособности и поддержки ликвидности», - говорится в пояснительной записке к проекту Постановления.

В пояснительной записке отмечается, что реализация данных предложений обеспечит стабильную работу банковской системы Украины и создаст условия для недопущения потери гражданами и юридическими лицами их вкладов.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля в СМИ появилась информация о задержке платежей по счетам клиентов и проблемах с возвратом депозитов гражданам в «Брокбизнесбанке». В результате, Нацбанк принял решение о предоставлении банку рефинансирования на 1 млрд грн, а группа компаний ВЕТЭК, основной владелец банка, сообщила о намерениях стабилизировать его работу и перевести на обслуживание в банк все свои дочерние компании. Впоследствии банк сообщил о решении проблем с ликвидностью, а набсовет сменил состав правления банка, сократив его количество до шести человек.

3 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Брокбизнесбанке» на основании решения Национального банка Украины о признании его неплатежеспособным.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. В 2013 году банк получил 19,620 млн грн убытка против прибыли в 518 тыс. грн годом ранее.

В июле прошлого года группа компаний ВЕТЭК заявила о вхождении в акционерный капитал «Брокбизнесбанка», а в августе прежние мажоритарные акционеры банка - Александр и Сергей Буряки сообщили о продаже большей части своих акций, в результате чего доля каждого из них снизилась до уровня менее 10%.

Группа компаний ВЕТЭК Сергея Курченко ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы.

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