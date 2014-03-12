Крым и Луганская область лидируют по росту цен

Инфляция в Луганской области ускорилась в феврале по сравнению с январем до 1,1% с 0,2%, в Крыму - до 1,1% с 0,1%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в Днепропетровской и Полтавской областях зафиксирована инфляция на уровне 0,8%, в Киеве - на уровне 1%. Наименьший уровень инфляции зафиксирован в Донецкой области на уровне 0,2%.

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В остальных областях Украины инфляция в феврале по сравнению с январем установилась на уровне 0,3-0,7%.

Согласно данным регулятора, в феврале против января 2014 продукты питания наиболее подорожали в Крыму и Кировоградской области - на 1,8%, транспорт - в Кировоградской области - на 3,3%, отдых и культура - в Тернопольской области - на 2,9%, образование - в Днепропетровской области - на 2,3%

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2014 года по сравнению с январем 2014 года ускорилась до 0,6%. В годовом выражении (против февраля 2013 года) также зафиксирована инфляция 1,2%, с начала 2014 года (февраль 2014 года к декабрю 2013 года) зафиксирована инфляция 0,8%.