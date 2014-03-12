Кабмин назначил ответственных за налоговую и таможенную политику

14:48, 12 марта 2014
Финансы
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Правительство также сформировало ликвидационную комиссию по Миндоходов.

Кабмин принял решение о создании ликвидационной комиссии Министерства доходов и сборов

Кабинет министров Украины сформировал ликвидационную комиссию по Министерству доходов и сборов Украины и назначил ответственных за проведение налоговой и таможенной политики в рамках проведения ликвидационных процедур и формирования новых структур – Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабмине заявил министр Кабинета министров Остап Семерак. 

«Кабмин принял решение о создании ликвидационной комиссии Министерства доходов и сборов. Были назначены люди – заместители министра ликвидированного министерства и руководители комиссии. Им поручено в двухнедельный срок подготовить все необходимые документы», - сказал министр.

По его словам, речь идет о положениях о Госналогслужбе и Гостаможслужбе, а также о штатном расписании двух структур. «В течение двух недель назначенные люди должны вынести на рассмотрение правительства и принять подготовленные документы для того, чтобы функции по администрированию налогов и сборов, которые сегодня еще остаются за ликвидированным Министерством доходов и сборов, были переведены на новосозданные организации», - отметил Семерак. 

По словам Семерака, в руководство ликвидационной комиссии назначены Игорь Билоус, Виталий Науменко и Владимир Хоменко. «Игорь Билоус назначен главой ликвидационной комиссии – первым заместителем министра доходов и сборов. Он будет заниматься налоговой службой. Виталий Науменко назначен заместителем главы ликвидационной комиссии – заместителем министра доходов и сборов. Он будет заниматься таможней. Владимир Хоменко назначен заместителем главы ликвидационной комиссии – заместителем министра доходов и сборов, которому поручено подготовить необходимые документы для создания службы финансовых расследований на базе всех подразделений, разбросанных по органам исполнительной власти и осуществлявших расследования в экономической сфере», - пояснил Семерак. 

По словам министра, и Науменко, и Билоус получили максимальный срок - две недели, чтобы подготовить документы. «После принятия положений новосозданных служб, утверждения штатного расписания будут приняты окончательные (кадровые - УНИАН) назначения. Это решение (о возможном назначении Билоуса и Науменко главами Госналогслужбы и Гостаможслужбы - УНИАН) будет через две недели принимать Кабинет министров», - сказал Семерак.

При этом он отметил, что решение назначать в налоговую и таможенную сферы людей, не имевших опыта чиновничьей работы, было принято правительством и лично премьер-министром. «Таково было решение правительства и премьер-министра о том, чтобы это были люди не из системы, чтобы они построили новую и прозрачную службу, которая будет заниматься налогами и таможней», - подчеркнул Семерак.

Ранее источник в Кабинете министров сообщил УНИАН, что инвестиционный банкир Игорь Билоус назначен главой Государственной налоговой службы Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенные службы Министерству финансов Украины. Решение о ликвидации министерства проговаривалось до назначения новых министров по предложению народного депутата Украины Сергея Мищенко. 

Министерство доходов и сборов Украины было создано по Указу Президента Украины Виктора Януковича в декабре 2012 года. Министром доходов и сборов был тогда же назначен бывший глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко. В состав Миндоходов вошли Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, а также налоговая милиция. Кроме того, Миндоходов была передана функция администрирования единого социального взноса, которую вплоть до октября 2013 году выполняли органы Пенсионного фонда Украины.

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