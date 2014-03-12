Moody's предупредило российские компании о последствиях падения рубля

Падение курса рубля на 10% в начале текущего года с 33,2 руб./$1 до 36,5 руб./$1, указывает на то, что это скажется на кредитоспособности российских компаний, в отношении которых осуществляются рейтинговые действия: будут меняться в диапазоне от "позитивного" до "нейтрального", сообщается в комментарии Moody's, передают Вести Экономика.

Международное рейтинговое агентство проанализировало потенциальные изменения сценария, чтобы продемонстрировать влияние удешевления рубля на рейтингуемые компании.

Исследование проведено после падения российской валюты 3 марта до 36,4 руб./$1 на фоне ухудшения отношений между Россией и Украиной.

Эксперты Moody's уверены, что девальвация рубля положительно отразится на предприятиях, выпускающих химическую продукцию, так как около половины выручки они получают в долларах США.

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Предприятия из металлургического и горнодобывающего секторов ощутят умеренный благоприятный эффект. Воздействие на нефтегазовые компании будет нейтральным.

Аналитики Moody's не исключают дальнейшего ослабления на фоне эскалации геополитической обстановки.

При этом Банк России поднял ставку рефинансирования до 7% с 5,5% и нарастил интервенции на валютном рынке, что уменьшает риск удешевления рубля.

В дальнейшем при анализе последствий Moody's будет учитывать рост темпов инфляции, ухудшение макроэкономической обстановки и снижение доступа к финансовым рынкам.