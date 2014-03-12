Нацбанк не будет вводить ограничения по банковским операциям в Крыму

Национальный банк Украины не планирует вводить никаких отдельных ограничений по банковским операциям в Крыму, отличных от уже установленных для всех банков Украины, сообщил сегодня журналистам глава НБУ Степан Кубив в Кабинете министров Украины.

«Все программные решения, которые приняло правительство по социальной политике и Пенсионному фонду, они все выполняются. Есть небольшие риски по обеспечению наличностью. На сегодняшний день мы ограничения не приемлем, потому что крымчане такие же граждане Украины, как и мы все», - сказал Кубив, отвечая на вопрос о вероятности введения ограничений по банковским операциям в Крыму.

При этом Кубив сообщил, что завтра, 13 марта, Нацбанк планирует рассмотреть вопрос функционирования региональных банков, в том числе банков Крыма.

Как сообщал УНИАН, в начале марта в Крыму банки были вынуждены приостановить работу из-за обострения обстановки на полуострове. Однако 3 марта банки возобновили работу. В то же время на текущий момент в Крыму на фоне новой волны эскалации конфликта опять наблюдаются сложности в работе банков, обусловленные ажиотажем клиентов, желающих обналичить свои вклады.