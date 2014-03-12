Гривня понизилась до 9,45 грн/долл.

В среду, 12 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 9,3200/9,4500 грн/долл. с 9,2900/9,3500 грн/долл. на 12:00 торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 12,9425/13,1270 грн/евро по сравнению с 12,8760/12,9630 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3847/1,3849, а к 15:00 повысились 1,3897/1,3899.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2573/0,2587 грн/рубль против 0,2544/0,2560 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,4965 (+0.0970).

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 9,2300/9,2400 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 12,7860/12,8040 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2535/0,2540 грн/рубль.