Платежная система из России приостановила работу в Украине

Международная платежная система "Быстрая почта" (Россия) приостановила работу на территории Украины, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, регулятор исключил указанную платежную систему из перечня международных платежных систем, соответствующих требованиям НБУ относительно деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем.

По данным НБУ, количество международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем, сократилось до 25.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины определил перечень международных платежных систем, соответствующих требованиям НБУ относительно деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем. В перечень международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям Положения НБУ, вошли системы: Юнистрим, Visa International, CONTACT, Western Union, MoneyGram, MIGOM, Юнион Кард, Анелик, Золотая Корона, Interexpress, American Express, Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, Международные Денежные Переводы ЛИДЕР, BLIZKO, MONEY EXCHANGE, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services (RIA Money Transfer), MEEST, "Блиц", IntelExpress, ХАЗРИ, China UnionPay.

В соответствии с действующим законодательством Украины договоры о членстве/участии в международных платежных системах имеют право заключать банки Украины, национальный оператор почтовой связи и небанковские финансовые учреждения, получившие лицензию Нацкомфинуслуг на осуществление денежных переводов. Заключенные договора необходимо регистрировать до начала предоставления услуг в порядке, установленном Национальным банком Украины.