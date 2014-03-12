В Украине значительно сократилось количество клиентов банков

В 2013 году по сравнению с 2012 годом количество клиентов, обслуживающихся в банках, сократилось на 57,4 млн - до 74,4 млн клиентов, сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, сокращения количества клиентов связано с закрытием “Ощадбанком” счетов клиентов, на которых остаток денежных средств был менее 10 грн, минимума предусмотренного внутренними правилами банка.

По данным Нацбанка, количество физических лиц-клиентов банка - составляет - 72,2 млн, субъектов хозяйственной деятельности — 2,2 млн, бюджетных учреждений — 0,006 млн.

Количество открытых клиентами счетов в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось на 66,9 млн счетов — до 116 млн счетов.

Также сообщается, что доля счетов физических лиц составляет 96,5% от всех открытых клиентами счетов, из них 95,6 млн текущих счетов и 16,3 млн вкладных (депозитных) счетов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году по сравнению с 2011 годом количество клиентов, обслуживающихся в банках, выросло на 0,5 млн, количество открытых клиентами счетов – на 13,9 млн.