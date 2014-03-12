UniCredit Group определила «Укрсоцбанк» как актив для продажи

UniCredit Group в соответствии со стратегией, предполагающей концентрацию на развитии и распределении капитала по странам Центральной и Восточной Европы с перспективой устойчивого роста при снижении риска, в своей годовой отчетности классифицировала дочерний банк группы в Украине «Укрсоцбанк» как актив, удерживаемый для продажи.

Об этом говорится в отчете Bank Austria UniCredit Group за 2013 год, опубликованном на сайте банка.

В сообщении указано, что показатели «Укрсоцбанка» отображены в отчетности по позиции «Суммарная прибыль или убыток после налогообложения от прекращенной деятельности» вместе со списаниями и дополнительными расходами, также как и результат предполагаемой продажи в текущей оценке, который за вычетом доли миноритарных акционеров оценивается как отрицательный и составляет 256 млн евро.

В сообщении отмечается, что собственная доля Bank Austria в капитале «Укрсоцбанка» будет переоценена в прибыль или убыток при окончательной продаже.

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Кроме того, отмечается, что из-за сложной экономической и политической ситуации в Украине национальная валюта страны с начала 2014 года значительно обесценилась против евро и доллара, и поскольку дальнейшие перспективы не ясны, делать какие-либо прогнозы относительно стоимости возможной продажи не представляется возможным.

Как сообщал УНИАН, UniCredit Bank, объединенная структура в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка», в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль на 36,12% – до 10,988 млн грн.

Банки являлись частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия), в декабре 2013 года был завершен процесс их интеграции, и объединенный банк продолжает работу под новым названием UniCredit Bank.