Курс гривни по итогам года ожидается на уровне 10 грн/долл.

Министерство финансов Украины не ждет роста экономики страны в 2014 году и прогнозирует курс национальной валюты на уровне 10 грн за доллар, сообщил на брифинге в Киеве министр финансов Александр Шлапак.

Министр напомнил, что доходная часть госбюджета сформирована на нереальной макроэкономической базе.

«Что касается макропоказателей, то у нас свои расчеты, у Минэкономразвития - свои. Но уже очевидно - никакого макроэкономического роста в этом году мы не получим», - сказал он.

По словам Шлапака, предлагаемое сворачивание бюджета приведет к падению внутреннего спроса, в то время как рост внешнего спроса не ожидается, а возможны проблемы с одним из главных торговых партнеров - с Россией.

В то же время, министр подчеркнул, что изменения к бюджету, которые будут приняты, могут «заработать» во втором полугодии. «Это даст эффект только в конце года и в начале года следующего», - добавил Шлапак.

Министр также сообщил, что по итогам 2014 года ожидается рост инфляции выше заложенных в государственном бюджете 8%.

«Средний обменный курс будет держаться на уровне, на котором он сейчас, около 10 грн за доллар. Мы исходим из того, что с ростом курса и из-за необходимости повышения цен на газ и тарифов на тепло, а мы будем это делать, скорее всего, мы получим более высокую инфляцию, чем те 8 %, запланированные в бюджете», - пояснил он.

Шлапак также сказал, что в 2014 году не планируется реструктурировать государственный долг Украины. Он подчеркнул, что государство загнало себя в долговую яму, выход из которой будет достаточно сложным, но в то же время Украина намерена и далее обслуживать свои долги.

«Вопрос реструктуризации не может сейчас рассматриваться, потому что любая постановка вопроса о реструктуризации приведет к нервотрепке на рынках. Мы платим и будем платить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, рост ВВП Украины в 2013 году по отношению к 2012 году составил 0%, годовой показатель инфляции (декабрь 2013 г. к декабрю 2012 года) составил 0,5%.

Госбюджет на 2014 год, утвержденный 19 января текущего года, предполагает рост ВВП на 3% и годовую инфляцию на уровне 8,3%.