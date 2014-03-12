Проект нового закона о госзакупках согласован с нормами ЕС

Проект закона «О государственных закупках», новая редакция которого была представлена вчера, 11 марта, Министерством экономического развития и торговли Украины, гармонизирован с нормами Евросоюза, заявил министр экономразвития Павел Шеремета.

«Если говорить о государственных закупках, новый текст закона, который сегодня был в целом одобрен Кабинетом министров, еще требует определенной доработки, то он гармонизирован с Евросоюзом», – сказал Шеремета на проходящем в Киеве экономическом саммите.

Министр отметил, что при разработке новых законопроектов новое украинское правительство намерено активно использовать опыт успешных реформ в странах по всему миру, включая страны Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, новая редакция Закона «О государственных закупках» была разработана правительством в рамках заявленной ранее реформы сферы государственных закупок, которая является одним из приоритетов работы Минэкономразвития.

Необходимость пересмотра существующей практики госзакупок обусловлена высоким уровнем коррупции и бесконтрольным использованием государственных средств.

Также о необходимости искоренения коррупции в сфере госзакупок заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в Верховной Раде 11 марта. Он сообщил, что правительство приостановило выделение средств на государственные закупки до тех пор, пока не будет принята новая редакция закона, регулирующая механизм расходования бюджетных средств в этой сфере.

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