В Минфине рассказали о доходах госбюджета за январь-февраль

Доходы государственного бюджета по итогам января-февраля не превышают 90% плана, но и этот показать достигнут за счет использования доходов Национального банка, сообщил на брифинге в Министерстве финансов министр Александр Шлапак.

«Ситуация очень сложная. За январь-февраль мы получили порядка 90% доходной части бюджета, которую собирались получить – порядка 52,2 млрд. Скажу откровенно – красивой эта цифра выглядит только потому, что мы значительную сумму взяли из доходов Нацбанка», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что страна уже 20 месяцев к ряду переживает стагнацию и потому попросту негде брать дополнительные платежи по налогам. «По отечественному НДС у нас недобор 1,3 млрд грн, в первую очередь, потому что индекс промпродукциии оставил 95%. Импортный НДС – недобрали 7 млрд грн. Недобрали, потому что на 14,7% упал экспортно-импортный оборот. У нас есть проблема с переплатой налогов. Это более 15 млрд грн – нам с этим тоже надо что-то делать», - отметил Шлапак.

Он подчеркнул, что существенной проблемой остается невозмещение налога на добавленную стоимость. «Наше Министерство доходов и сборов, решение о ликвидации которого уже принято правительством, информирует нас пока, что активный остаток невозмещенного НДС – того, что можно было бы возместить, но ресурса для этого нет, составляет порядка 9 млрд грн. А есть еще пассивный остаток, который оспаривается в судах. Там тоже примерно такая же сумма», - сообщил глава Минфина.

Таким образом, обратил внимание министр, доходная часть бюджета сформирована на нереальной экономической базе. «И это одна из причин, которая заставляет нас сегодня пересматривать бюджет. Нам придется идти в парламент и убеждать парламентариев в том, что все, что они приняли 16 января текущего года надо забыть и фактически по новой сформировать бюджет и предложить совсем иную макроэкономическую базу, другой бюджет», - подчеркнул министр.

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Ранее он отметил, что Министерство финансов Украины не ждет роста экономики страны в 2014 году и прогнозирует курс национальной валюты на уровне 10 грн за доллар. Кроме того, инфляция по итогам 2014 года составит больше 8% - на фоне роста тарифов и курса национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял о возможности секвестра бюджета и сокращения доходной части в объеме 65-80 млрд грн. По словам премьера, проект бюджета на 2014 год формировался на нереальных показателях, и потому пересмотр общей макроэкономической картины также станет одним из вопросов для переговоров с Международным валютным фондом.

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