Fitch подтвердило наивысший рейтинг Евросоюза
19:20, 12 марта 2014Финансы
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Прогноз - стабильный
Краткосрочный рейтинг Европейского союза - "F1+" / REUTERS
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Европейского союза на наивысшем уровне "ААА", краткосрочный рейтинг "F1+" и стабильный прогноз по ним, сообщает "Прайм" со ссылкой на пресс-релиз агентства.
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Кроме того, Fitch подтвердило аналогичные рейтинги Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом).
Прогноз по ним - также стабильный.
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