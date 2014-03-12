Fitch подтвердило наивысший рейтинг Евросоюза

19:20, 12 марта 2014
Финансы
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Прогноз - стабильный

Краткосрочный рейтинг -

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Европейского союза на наивысшем уровне "ААА", краткосрочный рейтинг "F1+" и стабильный прогноз по ним, сообщает "Прайм" со ссылкой на пресс-релиз агентства.

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Кроме того, Fitch подтвердило аналогичные рейтинги Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом).

Прогноз по ним - также стабильный.

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