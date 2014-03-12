Минфин не рассматривает национализацию банка Курченко

Министерство финансов Украины не рассматривает вопрос национализации «Брокбизнесбанка», в котором введена временная администрация, поскольку проблемы в банке возникли не в результате ситуации на валютном рынке, а как следствие действий менеджмента банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Александр Шлапак сегодня в ходе круглого стола в Киеве.

«Я впервые слышу о национализации этого банка», - сказал Шлапак, отвечая на вопрос о возможной национализации «Брокбизнесбанка».

«У нас в бюджете денег на это нет, а любые подобные проекты и инициативы предусматривают какие-то деньги», - добавил он.

Министр подчеркнул, что меры по стабилизации финансовой ситуации в 2008 году, когда на поддержку ряда банков были потрачены средства из госбюджета, были вынужденными, поскольку обвал национальной валюты на 66% фактически привел к падению финансовой системы.

«В условиях, когда банк «провалился» не только за счет курсовых колебаний, но и из-за своего менеджмента, проводить его национализацию или рекапитализацию за счет государственного бюджета, снова переводя долги на наших детей и внуков, - абсолютный абсурд», - добавил Шлапак.

Министр отметил, что в отношении проблемных банков есть четкая система выплат вкладчикам через Фонд гарантирования вкладов, а в дальнейшем предполагается поиск и реализация активов таких банков. «Попробуем найти какие-то активы, которые можно реализовать, которые удастся найти, и отдать средства людям в первую очередь, все остальное - ликвидация», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию сроком на три месяца, с 3 марта по 2 июня 2014 года, в «Брокбизнесбанке» на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Народные депутаты предложили Верховной Раде национализировать проблемный «Брокбизнесбанк», о чем говорится в проекте постановления о неотложных мерах по обеспечению развития банковской системы Украины №4400, зарегистрированном на сайте парламента 11 марта.

Напомним, что в начале февраля в СМИ появилась информация о задержке платежей по счетам клиентов и проблемах с возвратом депозитов гражданам в «Брокбизнесбанке». В результате Нацбанк принял решение о предоставлении банку рефинансирования на 1 млрд грн, а группа компаний ВЕТЭК, основной владелец банка, сообщила о намерениях стабилизировать его работу и перевести на обслуживание в банк все свои дочерние компании. Впоследствии банк сообщил о решении проблем с ликвидностью.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. В 2013 году банк получил 19,620 млн грн убытка против прибыли в 518 тыс. грн годом ранее.

Группа компаний ВЕТЭК Сергея Курченко ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы.

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