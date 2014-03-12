Минфин предлагает забирать собственность беглых олигархов через суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Александр Шлапак сегодня в ходе круглого стола в Киеве.

«Я бы предложил в судебном порядке забирать эту собственность. На сегодня у нас есть все основания, чтобы говорить о таких судах в отношении так называемых олигархов-беглецов. А после мы будем говорить, что можно делать с этими активами», - сказал Шлапак.

Министр отметил, что в настоящее время все органы, которым положено, в том числе Государственная служба финансового мониторинга Украины в составе Минфина и прокуратура, активно работают над получением необходимой информации для решения этой проблемы.

«Нам пообещал поддержку Всемирный банк. Уже прислали группу ФБР США, которая имеет значительно больший опыт того, как такие активы «ловить». Надеюсь, мы это сделаем и используем вырученные средства в пользу госбюджета», - добавил Шлапак.

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Как сообщал УНИАН, США направили в Киев межведомственную группу экспертов, которая будет работать с украинскими партнерами для идентификации активов, которые могли быть похищены режимом бывшего президента Виктора Януковича.

В начале марта Министерство внутренних дел Украины разместило на своем официальном сайте объявление о розыске экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным МВД, в настоящее время не установлено местонахождение еще ряда чиновников, занимавших руководящие посты в министерствах и ведомствах.