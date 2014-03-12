Крым был и остается дотационным регионом – глава Минфина

Автономная республика Крым является дотационным регионом и гипотетическая потеря Автономии не принесет финансовых потерь Украине в целом, однако конфликт в Крыму не может измеряться финансовыми параметрами, заявил на брифинге министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Крым был и остается дотационным регионом. В 2013 году Крым смог обеспечить свои финансовые потребности на 51,2%. Крымские налогоплательщики заплатили в бюджеты всех уровней 8,5 млрд грн. При этом получили из бюджета 16,6 млрд грн. Дотация Пенсионному фонду Крыма составила 3,4 млрд грн», - сообщил министр. – «Потеря Крыма, не дай Господи, если это случится, не принесет потерь Украине. Но измеряться эта ситуация должна не деньгами, а другими параметрами, за которые министр финансов ответственности уже не несет».

При этом Шлапак подчеркнул, что финансовая система полуострова работает относительно спокойно. «Как это ни странно, у нас все в порядке с финансовой системой Крыма. Платежи идут, налоги платят…Что касается зарплат и пенсий – все финансируется в полном объеме», - отметил министр.

Отвечая на вопрос о том, что произойдет в случае, если Крым войдет в рублевую зону, Шлапак отметил: «Что касается внедрения рубля, то я не могу как финансист спрогнозировать, как поведет себя система. Если рубли станут дополнительной валютой, то это одно. Если будут попытки после референдума вообще вытеснить гривню – это будет другое дело. Во всяком случае, я знаю одно: существование двух валют в Украине – гривни и доллара - ничего хорошего не принесло. У нас постоянная проблема долларизации экономики. Существование трех валют в Крыму еще больше запутает ситуацию. Хотя я не допускаю каких-то рублевых расчетов, потому что Крым остается частью Украины», - подчеркнул министр.

Ранее глава Нацбанка Украины Степан Кубив заявил, что Национальный банк Украины не планирует вводить никаких отдельных ограничений по банковским операциям в Крыму, отличных от уже установленных для всех банков Украины. В то же время, в начале марта в Крыму банки были вынуждены приостановить работу из-за обострения обстановки на полуострове. Однако 3 марта банки возобновили работу. На текущий момент в Крыму на фоне новой волны эскалации конфликта опять наблюдаются сложности в работе банков, обусловленные ажиотажем клиентов, желающих обналичить свои вклады.

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