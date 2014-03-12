Снижения ставок единого соцвзноса пока не будет - Минфин

Министерство финансов Украины, которому в дальнейшем будет подчиняться Государственная налоговая служба, созданная на базе расформированного Министерства доходов и сборов Украины, не рассматривает пока возможностей снижения ставок единого социального взноса, как основного источника пополнения бюджета Пенсионного фонда. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Касательно инициатив уменьшения ставок ЕСВ, я скажу так: если будут предложены пути, как нам наполнить доходы пенсионного фонда и при этом снизить ставку ЕСВ – я с удовольствием послушаю. Моя позиция – не меняйте то, что хоть как-то поддерживает ситуацию на плаву», - сказал министр.

При этом он отметил, что в целом налоговая политика, которую теперь будет курировать Минфин, сведется к одному: нужно закрыть все схемы, которые позволяли уклоняться от платежей в бюджет.

«Относительно трансфертного ценообразования, мы выступаем за то, чтобы с 1 мая все документы по трансфертному ценообразованию вступили в силу, и мы начали контроль за этим процессом. Что касается единого социального взноса, я буду настаивать на том, чтобы его администрировала Налоговая. Они это делают лучше, чем Пенсионный фонд. Что касается налога на добавленную стоимость, то тут возможны разве что точечные изменения. Не будем ни ставку менять, ни режим автоматического возмещения. Ну, будем решать проблему долгов перед бизнесом», - подчеркнул министр.

Кроме того, Минфин, по словам Шлапака, будет инициировать пересмотр системы упрощенного налогообложения и уплаты единого налога, поскольку слишком много налогоплательщиков используют эту схему отношений с бюджетом. «Это уже не только мелкий и средний бизнес. Это уже серьезные злоупотребления», - отметил министр, подчеркнув, что Минфин будет инициировать внедрение системы мониторинга некоторых видов деятельности – например, торговли предметами роскоши, консультационных услуг.

«Вот сейчас будем искать общий язык, чтобы уменьшить возможности уклонения от уплаты налогов посредством единого налога», - отметил глава Минфина.

Справка УНИАН. Единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование – это консолидированный страховой взнос на Украине, сбор которого осуществляется в системе общеобязательного государственного социального страхования в обязательном порядке и на регулярной основе с целью обеспечения защиты в случаях, предусмотренных законодательством, прав застрахованных лиц и членов их семей на получение страховых выплат (услуг) по действующим видам общеобязательного государственного социального страхования. С 1 октября 2013 года функцию администрирования ЕСВ осуществляет Министерство доходов и сборов Украины. В то же время, в феврале 2014 года правительство приняло решение ликвидировать министерство и оставить на его базе Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Разговоры о снижении ставок ЕСВ велись в Украине с середины 2013 года. Одним из компенсаторных механизмов возмещения финансовых потерь рассматривалось всеобщее декларирование и борьба с теневым сектором экономики.

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