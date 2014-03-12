Правительство Чехии выделило 2,5 млн долларов на помощь Украине - СМИ

Об этом в среду сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на заявление министра по правам человека и равных возможностей Иржи Динстбира, пишет РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что украинская «государственная казна разграблена», а «страна доведена до банкротства». До этого Минфин Украины заявил, что рассчитывает в 2014-2015 годах получить международную помощь в размере около 35 миллиардов долларов.

«Средства на помощь Украине пойдут частично из бюджета министерства иностранных дел и частично из резерва, которым располагает правительство», - сказал Динстбир после заседания чешского правительства.

По его словам, помощь будет выделяться на конкретные проекты и программы, причем правительство будет отдавать предпочтение чешским общественным организациям, работающим в Украине. Проекты будут собираться и анализироваться посольством Чехии в Киеве и генконсульствами во Львове и Донецке.