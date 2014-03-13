Кабмин обещает подготовить "реалистичный" бюджет за две недели

Министерство экономического развития намерено в ближайшие две недели подготовить проект изменений в государственный бюджет Украины в части сокращения его доходной и расходной части, сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

“Бюджет нереалистичен, смысла жить на третьем месяце с нереалистичным бюджетом нет, очевидно, готовится его пересмотр”, - сказал министр. - “Речь идет о том, как сделать его (бюджет – УНИАН) реалистичным. Это вопрос дней, максимум одной-двух недель”.

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По мнению министра, в новой версии госбюджета нужно уменьшить расходы, а государственные программы и социальные гарантии конкретизировать.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк с трибуны парламента заявлял, что все макроэкономические показатели, все доходы государственного бюджета, которые формировались правительством Януковича и Азарова, не просто не соответствуют действительности, а являются дутыми и невыполнимыми. Ранее Яценюк заявлял о том, что сокращение доходной части бюджета может составить до 65-80 млрд грн с одновременным снижением дефицита вдвое.