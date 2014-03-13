Глава МВФ заявляет, что фонд заинтересован в помощи Украине

МВФ заинтересован в помощи Украине "на пути к экономической стабильности и процветанию", говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, распространенного по итогам встречи с украинским премьером Арсением Яценюком, сообщает ТСН.

"Мы заинтересованы в том, чтобы помочь Украине на пути к экономической стабильности и процветанию. В этой связи МВФ будет продолжать консультации со своими членами и другими международными финансовыми институтами о том, как наилучшим образом оказать помощь народу Украины", - сказала директор-распорядитель МВФ.

Лагард также отметила, что в ходе встречи с Яценюком состоялась "продуктивная дискуссия в отношении мер, необходимых, чтобы поставить Украину на путь рационального экономического управления и устойчивого роста, одновременно защищая уязвимые слои населения".

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Кроме того, по словам директора МВФ, обсуждался и прогресс, достигнутый в рамках миссии в Киеве.

"После завершения независимой оценки экономической ситуации в Украине миссия предоставит рекомендации руководству МВФ, которое сообщит Исполнительному Совету о ходе последующих действий", - добавила Лагард.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ начала работу в Киеве 4 марта. Соглашение о работе специалистов Фонда было достигнуто в конце февраля, когда правительство Украины обратилось к МВФ с предложением возобновить диалог.

Как отмечал министр финансов Украины Александр Шлапак, предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет. Причем, при удачном ходе переговорного процесса, первый транш средств Украина могла бы получить уже в начале апреля.