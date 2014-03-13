ВВП США может быть пересмотрен в сторону повышения

Показатель роста ВВП США в четвертом квартале 2013 года, вероятно, будет пересмотрен в сторону повышения, поскольку данные о секторе услуг указали на гораздо более быстрый темп расходов потребителей, нежели предполагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на прогнозы экономистов.

В феврале правительство сократило прогноз роста ВВП за период октябрь-декабрь до 2,4 процента в годовом исчислении с 3,2 процента.

JPMorgan и Macroeconomic Advisers сообщили, что ежеквартальный обзор сектора услуг, откуда правительство берет данные потребления услуг, продемонстрировал гораздо более активный темп роста расходов потребителей в четвертом квартале, нежели предполагаемые правительством 2,6 процента.

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Macroeconomic Advisers повысили оценку роста ВВП в четвертом квартале до 2,9 процента.

В третьем квартале экономика США выросла на 4,1 процента.

Если правительство повысит оценку ВВП в четвертом квартале, то это укажет на силу американской экономики в конце 2013 года и укрепит мнение о том, что замедление роста в начале 2014 года обусловлено погодой и является временным.

Правительство опубликует третью оценку роста ВВП за четвертый квартал 27 марта.