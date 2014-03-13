Кабмин готовит 20 законопроектов о легкости ведения бизнеса в Украине

Кабинет министров Украины в рамках реформирования экономики страны и упрощения регуляторных процедур готовит пакет из 20 законопроектов, вобравших в себя опыт ведущих стран рейтинга по легкости ведения бизнеса по версии Всемирного банка – Doing Business.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета на проходящем в Киеве экономическом саммите.

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“Если говорить сейчас о пакете из 20 законов, которые мы готовим для дерегулирования, то мы смотрим на десятку-двенадцатку стран по легкости ведения бизнеса”, - сказал Шеремета. По его словам, образцом для Украины должны стать такие страны, как Грузия, Сингапур, Гонконг, Малайзия.

В то же время, говоря об опыте дерегуляции в Евросоюзе, Шеремета подчеркнул, что регулирование экономики в странах ЕС по некоторым параметрам слишком жесткое и потому не всегда подходит для Украины. "Мы смотрим, я думаю, гораздо шире… Мы не столь богаты, чтобы позволить себе европейское законодательство по всему спектру”, - обратил внимание министр.

Ранее Шеремета заявлял, что формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса, является одной их ключевых задач Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112-го места.

При этом эксперты ВБ отмечали, что наша страна имеет большой нереализованный потенциал, в том числе треть мирового чернозема, выгодное географическое расположение, достаточно большой внутренний рынок и вполне развитую инфраструктуру и индустриальную базу.

В то же время, по мнению экспертов, несмотря на то, что Украина внедрила больше реформ, чем любая другая страна в мире, надо сделать значительно больше.