Доллар на открытии межбанка вырос до 9,50 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок до 9,3500/9,5500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – до 13,0425/13,3225.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2564/0,2620.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3950/52 (среда - 1,3847/49).

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Как сообщал УНИАН, в среду, 12 марта, на закрытие торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 9,3200/9,4500 грн/долл. с 9,2900/9,3500 грн/долл. на 12:00.

Котировки гривни по отношению к евро на закрытие торгов понизились до 12,9425/13,1270 грн/евро по сравнению с 12,8760/12,9630 грн/евро на 12:00.

Нацбанк в среду на рынок не выходил.