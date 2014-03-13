Глава Всемирного банка подтвердил готовность продолжить финансирование Украины

Президент Ким выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации и подтвердил готовность Банка продолжать оказывать содействие украинскому народу в этот трудный переходный период.

Читайте такжеПервый миллиард евро от ЕС Украина сможет получить уже 19 марта“Мы понимаем, какие сложнейшие задачи стоят сейчас перед Украиной и приветствуем готовность правительства проводить реформы, которые так необходимы для стабилизации экономики и возвращения страны на путь устойчивого развития и роста, - сказал Ким. – Мы готовы продолжать оказывать поддержку украинскому народу”.

10 марта Группа Всемирного банка выпустила заявление о своей готовности поддержать реформы и предоставить Украине до 3 миллиардов долларов США в 2014 году. Эта помощь будет оказана в дополнение к текущей программе инвестиций и предоставления гарантий. Текущая программа на сумму 3,7 миллиарда долларов США направлена на улучшение предоставления базовых государственных услуг в таких сферах, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение и дороги, а также оказание поддержки частному сектору.