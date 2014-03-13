В Крыму заблокировали депозиты и ограничили снятие наличных до 300 гривень

Об этом сказано в специальном постановлении № 12-Д/14 "О регулировании деятельности банковской системы на территории Автономной республики Крым в условиях политической нестабильности".

Читайте такжеТемиргалиев обещает крымчанам еще год с гривней в составе РоссииФотографию документа разместил на своей странице в Facebook главный финансовый аналитик ООО "РА "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран, сообщает Еспресо.TV.

Согласно документу, с целью предотвращения вывода наличных и безналичных денежных средств за границу с 12 часов 13 марта вводится ограничение на выдачу наличных средств в отделениях коммерческих банков (в том числе через банкоматы) суммой 300 грн, а также запрет снятия средств с депозитных счетов.

Кроме того, начинается составление "плана национализации банковских отделений банков-резидентов Украины в пользу специального фонда бюджета АРК".