"ПУМБ" возглавил рейтинг открытости банков Украины в 2013 году

Входящий в группу крупнейших "Первый украинский международный банк" признан лидером в рейтинге открытости банков, составленном Украинским кредитно-рейтинговым агентством (UCRA), сообщил журналистам во время пресс-конференции в Киеве генеральный директор агентства Станислав Дубко.

Согласно исследованию "Информационная прозрачность банков", проводимому агентством UCRA второй год подряд, лучшим по качеству раскрытия информации в 2013 году признан "ПУМБ" (77,13% раскрытия), который поднялся на первую строчку рейтинга со второй в 2012 году, на второй позиции "Укргазбанк" (75%), на третьей - "ВТБ банк" (73,88%).

В рамках исследования агентство проанализировало информацию на сайтах 30 крупнейших банков Украины по объемам активов.

По словам Дубко, достоверность данных, опубликованных на сайтах банков, не проверялась, и результаты исследования не отражают финансовую надежность банка, а говорят о готовности банков раскрывать информацию пользователям.

“Средний уровень раскрытия информации по 30 анализируемым крупнейшим банкам в 2013 году остается невысоким - 57,94%, это не так много, если сравнивать с наилучшими практиками на западе. С другой стороны, этот уровень понемногу, но продолжает расти, динамика позитивная. В 2012 году средний уровень раскрытия составил 56,58%”, - сказал Дубко.

По его словам, многие банки целенаправленно пытаются улучшать свою “прозрачность” и считают это важным элементом построения своей репутации и компонентом своих корпоративных стандартов.

По мнению исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Сергея Мамедова, исследования дают банкам ориентир, к которому необходимо стремиться, и стимулируют процесс повышения информационной прозрачности банковской системы, что способствует укреплению доверия населения к банкам.

“С повышением уровня финансовой грамотности населения неизбежно будет расти и спрос со стороны клиентов на информацию на сайтах банков. Поэтому улучшение качества раскрытия информации является для банков достаточно важным направлением”, - сказал Мамедов.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года лучшим по качеству раскрытия информации в среди банков Украины признан «ПриватБанк» (75,9% раскрытия), на второй и третьей позиции «ПУМБ» (74,9%) и «ВТБ Банк» (73,9%).

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