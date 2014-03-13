"ПУМБ" возглавил рейтинг открытости банков Украины в 2013 году
"ПУМБ" признали лучшим по качеству раскрытия информации в 2013 году.
Входящий в группу крупнейших "Первый украинский международный банк" признан лидером в рейтинге открытости банков, составленном Украинским кредитно-рейтинговым агентством (UCRA), сообщил журналистам во время пресс-конференции в Киеве генеральный директор агентства Станислав Дубко.
Согласно исследованию "Информационная прозрачность банков", проводимому агентством UCRA второй год подряд, лучшим по качеству раскрытия информации в 2013 году признан "ПУМБ" (77,13% раскрытия), который поднялся на первую строчку рейтинга со второй в 2012 году, на второй позиции "Укргазбанк" (75%), на третьей - "ВТБ банк" (73,88%).
В рамках исследования агентство проанализировало информацию на сайтах 30 крупнейших банков Украины по объемам активов.
По словам Дубко, достоверность данных, опубликованных на сайтах банков, не проверялась, и результаты исследования не отражают финансовую надежность банка, а говорят о готовности банков раскрывать информацию пользователям.
“Средний уровень раскрытия информации по 30 анализируемым крупнейшим банкам в 2013 году остается невысоким - 57,94%, это не так много, если сравнивать с наилучшими практиками на западе. С другой стороны, этот уровень понемногу, но продолжает расти, динамика позитивная. В 2012 году средний уровень раскрытия составил 56,58%”, - сказал Дубко.
По его словам, многие банки целенаправленно пытаются улучшать свою “прозрачность” и считают это важным элементом построения своей репутации и компонентом своих корпоративных стандартов.
По мнению исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Сергея Мамедова, исследования дают банкам ориентир, к которому необходимо стремиться, и стимулируют процесс повышения информационной прозрачности банковской системы, что способствует укреплению доверия населения к банкам.
“С повышением уровня финансовой грамотности населения неизбежно будет расти и спрос со стороны клиентов на информацию на сайтах банков. Поэтому улучшение качества раскрытия информации является для банков достаточно важным направлением”, - сказал Мамедов.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года лучшим по качеству раскрытия информации в среди банков Украины признан «ПриватБанк» (75,9% раскрытия), на второй и третьей позиции «ПУМБ» (74,9%) и «ВТБ Банк» (73,9%).