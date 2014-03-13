Доллар на межбанке поднялся до 9,87 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,3500/9,5500, к 12:00 цены выросли до 9,8000/9,8700, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 13,0425/13,3225, к 12:00 цены ушли вверх до 13,6780/13,7795.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2564/0,2620, к 12:00 цены поднялись до 0,2688/0,2707.

В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 36,4505.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3950/52, изменяясь в достаточно узком коридоре.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 12 марта, на закрытие торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 9,3200/9,4500 грн/долл. с 9,2900/9,3500 грн/долл. на 12:00.

Котировки гривни по отношению к евро на закрытие торгов понизились до 12,9425/13,1270 грн/евро по сравнению с 12,8760/12,9630 грн/евро на 12:00.

Нацбанк в среду на рынок не выходил.