ЕБРР планирует поддержать около 100 украинских предприятий

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил грантовую поддержку для малого и среднего бизнеса в Украине и планирует в текущем году поддержать около 100 предприятий.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба банка со ссылкой на менеджера группы поддержки малого бизнеса ЕБРР в Украине Наталью Бандеру.

«ЕБРР увеличил количество грантов для малых и средних предприятий в Украине. Поэтому, в этом году мы планируем поддержать около 100 предприятий (в 2013 году было 80), заявки уже принимаем. Финансирование предоставляет Европейский Союз», - цитирует пресс-служба Наталью Бандеру.

Также она объяснила, что ЕБРР в рамках грантовой поддержки помогает малым и средним предприятиям привлекать высококвалифицированных консультантов, способных качественно преобразовать их бизнес, и предоставляет гранты для частичной компенсации оплаты услуг консультантов.

«Консультации предоставляются в специализированных областях знаний, в том числе стратегия, маркетинг, управление финансами, организационное и операционное развитие, управление качеством, рациональное энергопользование, охрана окружающей среды», - добавила менеджер.

Она подчеркнула, что консультирование очень важно для развития малого и среднего бизнеса.

«Малый и средний бизнес являются основным драйвером развития экономики, занятости населения. Но у таких компаний не хватает инноваций, средств, знаний, чтобы развиваться и становиться более конкурентоспособными», - сказала Бандера. По ее словам, ЕБРР не только помогает компаниям привлечь высококвалифицированных консультантов и компенсировать оплату их услуг, но и выступает гарантом профессионального консалтинга.

Также сообщается, что в результате реализации таких проектов, по оценкам ЕБРР, 26% украинских малых и средних предприятий увеличили свой доход на 45%, 24% увеличили продуктивность на 30%, 19% подписали новые контракты, 15% расширили ассортимент своей продукции, 13% привлекли финансирование в среднем на 800 тыс. евро каждое.

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Бандера отметила, что 82% клиентов банка никогда не сотрудничали с внешними консультантами, но при этом 95% из них намерены привлекать консультантов снова, а почти половина - уже это сделали.

Справка УНИАН. ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов и кредиторов Украины, участником широкого спектра проектов как в государственном, так и в частном секторе Украины. В 2013 году банк профинансировал в общей сложности 32 проекта в Украине на общую сумму 820 млн евро (свыше 1 млрд долл.), что на 0,2 млрд долл. меньше показателя 2012 года. По состоянию на 1 января 2014 года, ЕБРР взял на себя обязательства относительно предоставления 8,7 млрд евро в 321 проект в Украине.

19 февраля на фоне значительного ухудшения ситуации в Украине и развертывания полномасштабных боевых действий на улицах Киева, приведших к гибели почти ста человек, ЕБРР заявил о приостановке своей деятельности в Украине. Позднее, после формирования новой парламентской коалиции и назначения нового правительства, банк вернулся к активной работе в Украине, и согласно последнему заявлению, готов ежегодно инвестировать в экономику Украины от 800 млн до 1 млрд евро в течение нескольких лет.