Министр финансов подтвердил, что Украина платит и будет платить долги

Правительство будет отстаивать перед Международным валютным фондом снижение бюджетного дефицита до 4%, поскольку для более существенного сокращения дефицита надо «все зарезать» в госбюджете, на 91,2% состоящем из защищенных статей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе круглого стола в Киеве.

Министр напомнил, что в госбюджете на 2014 год заложен дефицит на уровне 4,4%, или 71,6 млрд грн, в то время как по факту с учетом фискального разрыва в 50 млрд грн дефицит текущего года может достигнуть 120 млрд грн. «Что касается согласования параметров госбюджета с МВФ, то мы, правительство, настаивали на 4%. Постараемся согласовать, потому что прыгнуть фактически с 7% до 3%, это надо все зарезать в бюджете, на 91,2% состоящем из защищенных статей», - сказал Шлапак.

Он подчеркнул, что такой объем дефицита является следствием бездарной фискальной и экономической политики, которую необходимо остановить. «Сегодня у нас нет возможности финансировать крупные программы и крупные проекты, увеличивать социальные стандарты, но поскольку пока нет консолидированной точки зрения правительства, это только мое мнение», - добавил Шлапак.

Министр напомнил, что дефицитный госбюджет приводит к росту госдолга, и на 31 декабря 2013 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 584 млрд грн, что составляет 40,5% ВВП. «Государство загнало себя в долговую яму, причем в такую, выход из которой будет непростым. Если мы не опомнимся от популизма последних 10 лет, то долго ждать не придется и в ближайшее время закончим дефолтом», - сказал Шлапак.

В то же время, по словам министра, вопрос реструктуризации сейчас рассматриваться не может. «Любая постановка вопроса о реструктуризации приведет к нервотрепке на всех рынках. Мы платим и будем платить», - подчеркнул он.

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Шлапак отметил, что в 2004 году на обслуживание долгов было потрачено 1 млрд грн, в то время как в 2014 году на эти нужны запланировано уже 45 млрд грн. «Все социальные обещания и дополнительные программы – это перекладывание долгов на наших детей и внуков. И я призываю к прекращению этой тенденции. Последние 5 лет государство живет за счет двух ресурсов – накопление долга и «проедание» золотовалютных резервов. Мы выплачиваем долги, накапливая новые», – сказал он.

Также министр сообщил о планах по привлечению новых займов, но подчеркнул, что нужны ресурсы для выплат кредиторам и «лишние» деньги привлекаться не будут. «Будут привлекаться инвестиционные деньги, которые пойдут на развитие. У нас в бюджете такого ресурса нет, но международные финансовые организации готовы помочь реализовать ряд проектов, которые дадут кумулятивный эффект для роста украинской экономики. А если получится сократить расходы госбюджета, тогда и занимать мы будем меньше», - сказал Шлапак.

По словам министра, правительство попытается занять на внешних рынках более дешевые и долгосрочные деньги, и одновременно он будет настаивать на снижении заимствований на внутреннем рынке. «В течение последних трех лет правительство, как корова языком, слизывает фактически всю ликвидность коммерческих банков для покупки ОВГЗ и финансирования дефицита бюджета. Это ресурс, который фактически нужен для свободного кредитования экономики. Вот почему высвободить такой ресурс для нас чрезвычайно важно», – пояснил Шлапак.

Как сообщал УНИАН, Закон «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» устанавливает доходы госбюджета на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн, доходы от приватизации запланированы на уровне 19,4 млрд грн.

Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, показатели госбюджета не являются реалистичными и правительство в ближайшее время намерено провести секвестр госбюджета, сократив его дефицит в два раза.

Международный валютный фонд заявил о готовности помогать Украине, но пока продолжит консультации со своими участниками и международными организациями и подготовит рекомендации относительно последующих шагов. Ранее для возобновления сотрудничества фонд рекомендовал пересмотреть тарифы на газ, сократить бюджетный дефицит, перейти к гибкому курсообразованию на валютном рынке и реформировать банковскую систему.