Глава министерства представил новых руководителей налоговой и таможенной служб

12:35, 13 марта 2014
Финансы
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Правительство старалось найти тех, кто "хорошо знает ситуацию с налогами и таможней", сообщил Шлапак.

Кабмин назначил новых руководителей налоговой и таможенной служб / lenta-ua.net

Министр финансов Украины Александр Шлапак представил коллективу Министерства доходов и сборов Украины, пребывающему в стадии ликвидации, новых кураторов налоговой и таможенной служб Игоря Билоуса и Виталия Науменко, а также куратора службы финансовых расследований Владимира Хоменко. 

Как передает корреспондент УНИАН, представление прошло в режиме селекторной связи с регионами. 

"Мы старались найти тех, кто работал в аудиторских компаниях, кто хорошо знает ситуацию с налогами и таможней, но не участвовал в беспределе прошлых лет. Мы нашли таких людей", - сказал Шлапак. 

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В частности, представляя куратора налоговой службы Игоря Билоуса, Шлапак отметил, что Билоус имеет большой опыт работы в данной сфере. «Сам он инвестиционный банкир. Он не классический налоговик. Его видение развития министерства умно и прагматично», - сказал министр финансов. 

Комментируя назначение Науменко, Шлапак отметил: «Он защищался от вас, уважаемые таможенники, вместе с бизнесом. Он вел таможенное направление в крупных аудиторских компаниях". 

Говоря о назначении Хоменко, Шлапак подчеркнул: «Он будет руководить силовым блоком. Его знают как принципиального налогового милиционера».

Ранее Кабмин принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, сформировал ликвидационную комиссию по Министерству доходов и сборов Украины и назначил ответственных за проведение налоговой и таможенной политики в рамках проведения ликвидационных процедур и формирования новых структур – Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

В руководство ликвидационной комиссии были назначены Игорь Билоус, Виталий Науменко и Владимир Хоменко.

Билоус назначен главой ликвидационной комиссии – первым заместителем министра доходов и сборов. Он будет заниматься налоговой службой.

Науменко назначен заместителем главы ликвидационной комиссии – заместителем министра доходов и сборов. Он будет заниматься таможней.

Хоменко назначен заместителем главы ликвидационной комиссии – заместителем министра доходов и сборов, которому поручено подготовить необходимые документы для создания службы финансовых расследований на базе всех подразделений, разбросанных по органам исполнительной власти и проводивших расследования в экономической сфере. 

Как сообщал УНИАН, 3 марта Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на базе министерства государственные налоговую и таможенную службы Министерству финансов Украины. Решение о ликвидации министерства проговаривалось до назначения новых министров по предложению народного депутата Украины Сергея Мищенко. 

Министерство доходов и сборов Украины было создано по Указу Президента Украины Виктора Януковича в декабре 2012 года. В состав Миндоходов вошли Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, а также налоговая милиция. Кроме того, Миндоходов была передана функция администрирования единого социального взноса, которую вплоть до октября 2013 году выполняли органы Пенсионного фонда Украины.

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