Налоговая, таможня и казначейство Крыма уверяют, что работают в штатном режиме

Налоговые, таможенные органы Автономной Республики Крым, а также казначейство полуострова работают в штатном режиме, заявил министр финансов Украины Александр Шлапак.

«На утро все службы - две налоговые, две таможни, наше казначейство работали в штатном режиме», - сказал министр журналистам в четверг.

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Ранее Шлапак заявлял, что финансовая система полуострова работает относительно спокойно. «Как это ни странно, у нас все в порядке с финансовой системой Крыма. Платежи идут, налоги платят…Что касается зарплат и пенсий – все финансируется в полном объеме», - подчеркивал министр.

В то же время Шлапак отмечал, что Крым был и остается дотационным регионом. По информации украинского правительства, в 2013 году Крым смог обеспечить свои финансовые потребности на 51,2%. Крымские налогоплательщики заплатили в бюджеты всех уровней 8,5 млрд грн. При этом получили из бюджета 16,6 млрд грн. Дотация Пенсионному фонду Крыма составила 3,4 млрд грн.

На текущий момент ситуация на полуострове остается напряженной. СМИ сообщают о неправомерных действиях самопровозглашенной власти Крыма, задерживающей выплаты зарплат, пенсий и устанавливающей лимиты на снятие наличных в банкоматах. Как отмечается, на полуострове нагнетаются настроения в связи с проведением 16 марта референдума об отделении Крыма от Украины и его присоединении к Российской Федерации.

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