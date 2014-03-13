«Клуб богатых стран» решил не пускать к себе Россию

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приостанавливает процесс вступления России в организацию, передает "Прайм" со ссылкой на сообщение ОЭСР.

По просьбе членов организации ее генеральный секретарь проинформировал об этом Россию. "Страны-члены ОЭСР также решили, что организация должна положительно откликнуться на просьбу Украины, направленную на дальнейшее укрепление сотрудничества между ОЭСР и Украиной", - говорится в релизе.

Совет ОЭСР в мае 2007 года принял решение о приглашении России к началу переговоров о вступлении в организацию. В ноябре того же года была утверждена дорожная карта переговоров с Россией. Власти РФ проводили работу по приведению российского законодательства в соответствие с нормами ОЭСР.

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Отношения России и Запада обострились из-за расхождений по ситуации на Украине, где 22 февраля произошла смена власти. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, изменила конституцию, возложила исполнение обязанностей главы государства на спикера Александра Турчинова и назначила выборы на 25 мая. Москва сомневается в легитимности решений Верховной рады. Крым не признал действующую сейчас в Киеве власть и 16 марта проведет референдум по вопросу о вхождении в состав России.

Глава Евросовета Херман ван Ромпей не исключал введения ряда санкций ЕС против России, таких как запрет на выдачу виз, заморозка активов и отмена саммита Россия-ЕС. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что страны ЕС уже 17 марта могут обсудить санкции против России, если официальная Москва не поменяет своей позиции по ситуации в Украине. Однако некоторые европейские чиновники и предприниматели считают санкции в отношении РФ нежелательными.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила действия РФ в отношении Украины и призвала Белый дом исключить Россию из "большой восьмерки", а также ввести визовые и экономические санкции.