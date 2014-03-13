Deutsche Bank продолжит развивать бизнес в Украине

Одно из крупнейших финансовых учреждений Deutsche Bank подтвердил намерения продолжать и активно развивать свою деятельность в Украине, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, об этом заявил Генеральный исполнительный директор региона Центральной и Восточной Европы Deutsche Bankа Питер Тильз в ходе встречи представителей банка с главой НБУ Степаном Кубивым.

«Питер Тильз подтвердил намерения финансового учреждения продолжать и активно развивать свою деятельность в Украине в области энергетики, сельского хозяйства, а также по развитию инфраструктуры, украинской газотранспортной системы как главного транзитного потока в Европу», - говорится в сообщении регулятора.

Тильз выразил поддержку правительству Украины и его политике в отношении реформ и развития демократических инициатив в стране.

Глава НБУ поблагодарил представителей Deutsche Bank за их намерения и в дальнейшем развивать свой бизнес в Украине в такое сложное время и выразил надежду на расширение инструментария привлечения инвестиций в экономику Украины.

Как сообщалось, Нацбанк проводит активные переговоры с международным сообществом относительно получения финансовой поддержки.

11 марта глава НБУ Степан Кубив встретился с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). ЕБРР выразил готовность предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ. При этом банк отметил что, сумма кредитования может быть больше, если «позволит экономическая ситуация».

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