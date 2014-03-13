Налоговая готовит амнистию капитала

Руководитель Министерства доходов и сборов Украины, который курирует ликвидацию министерства и создание Государственных налоговой и таможенной служб Игорь Билоус заявил о намерении налоговой провести амнистию капитала уже в этом году. Об этом он сказал на брифинге в четверг.

"В планах - амнистия капитала. Сначала амнистия капитала, всем сказали “hello”. Время закончилось, “кто не спрятался, я не виноват”", - заявил Билоус.

Билоус также сообщил, что амнистия капитала может быть проведена уже в этом году.

“Если стабилизируем ситуацию, возможно, в этом году”, - сказал он.

Также руководитель налоговой сообщил, что следующий шагом в работе ведомства станет введение системы непрямого налогообложения, при которой несоответствия доходов и расходов будут расследоваться налоговой милицией. По его словам, это позволит вывести из тени те капиталы, которые не были легализованы добровольно.

“Что касается общеобязательного налогообложения. Эта инициатива неплохая. После амнистии капитала мы запустим непрямые методы налогообложения. Человек, который зарабатывает 20 тыс. грн, наверное, не может ездить на супер-дорогой машине. Он где-то ее взял. Так работают во всех цивилизованных странах”, - сказал руководитель налоговой.

Также Билоус отметил, что в планах службы уменьшить количество налогов, однако, вместе с тем, провести расширение базы налогообложения.

“Есть в планах сокращение количества налогов. Но также есть в планах расширение базы налогообложения”, - сказал Билоус.

Руководитель налоговой также подчеркнул, что перед ведомством стоит первоочередная задача провести стабилизацию налоговых поступлений.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, министр финансов Александр Шлапак представил коллективу Министерства доходов и сборов Украины, пребывающему в стадии ликвидации, новых кураторов налоговой и таможенной служб Игоря Билоуса и Виталия Науменко, а также куратора службы финансовых расследований Владимира Хоменко.

3 марта Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Миндоходов, подчинив образованные на базе министерства государственные налоговую и таможенную службы Министерству финансов Украины. Решение о ликвидации министерства проговаривалось до назначения новых министров по предложению народного депутата Украины Сергея Мищенко.

Министерство доходов и сборов Украины было создано по Указу Президента Украины Виктора Януковича в декабре 2012 года. В состав Миндоходов вошли Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, а также налоговая милиция. Кроме того, Миндоходов была передана функция администрирования единого социального взноса, которую вплоть до октября 2013 году выполняли органы Пенсионного фонда Украины.



