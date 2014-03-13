Межбанк закрылся долларом по 9,85 грн

В четверг, 13 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 9,7000/9,8500 грн/долл. с 9,8000/9,8700 грн/долл. на 12:00 торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 13,5215/13,7350 грн/евро по сравнению с 13,6780/13,7795 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3895/1,3965.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2688/0,2707 грн/рубль против 0,2564/0,2620 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,4470 (-0,0565).

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Как сообщал УНИАН, в среду, 12 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 9,3200/9,4500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 12,9425/13,1270 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2573/0,2587 грн/рубль.

