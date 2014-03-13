“Укринбанк” увеличит уставный капитал на 200 млн грн

Входящий в группу крупных банков “Укринбанк” планирует в 2014 году увеличить уставный капитал на 200 млн грн - до 605 млн грн, сообщает пресс-служба финансового учреждения со ссылкой на председателя наблюдательного совета банка Владимира Клименко.

"В настоящее время банк завершает процедуру увеличения уставного капитала на 100 млн грн – до 405 млн грн. После регистрации эмиссии акций акционеры рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала еще на 200 млн грн", - сказал Клименко.

По его словам, акции дополнительного выпуска будут размещаться среди акционеров банка.

"Акционеры “Укринбанка” намерены планомерно увеличивать уставный капитал с целью укрепления позиций банка на финансовом рынке", - цитирует пресс-служба Клименко.

По его словам, наращивание капитализации позволит банку реализовать планы развития, а также направить дополнительный ресурс на кредитование экономики.

Как сообщал УНИАН, “Укринбанк” с 2014 года вошел в группу крупных банков согласно классификации НБУ по размеру активов.

Справка УНИАН. «Укринбанк» (Украинский инновационный банк) работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

Согласно информации на официальном сайте банка, никто из его акционеров не является владельцем более 10% акций.