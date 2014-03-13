Шлапак: долг по возмещению НДС составляет 17 млрд гривен

Долг государства перед налогоплательщиками по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) составляет около 17 млрд грн, а переплата налога на прибыль предприятий – 19 млрд грн, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак во время представления новых руководителей налоговой и таможенной служб Украины.

"Большая проблема в том, что у нас есть переплата по разным налогам. Переплата налога на прибыль составляет порядка 19 млрд грн. Что мы будем с этим делать? Согласно последней статистике, около 17 млрд сегодня не возмещено", - сказал Шлапак.

По словам министра, информация о том, что НДС за февраль 2014 года не возмещался, правдива. Вместе с тем, Шлапак уверил, что государство продолжит возмещение НДС после пересмотра списка претендентов на возмещение.

“Мы в течение последнего месяца не возмещали НДС. … Потому что, по нашей информации, в этом списке на 3,5 млрд грн слишком много тех, которым не то, что не надо возмещать, а нужно немедленно привлекать к уголовной ответственности. Поэтому я настаиваю на том, чтобы этот список был пересмотрен. Из него должны быть немедленно исключены все те, кто работал с конвертационными площадками, и после этого, как можно скорее, вернуть этот список в Госказначейство и Министерство финансов. Возмещать НДС мы будем обязательно", - подчеркнул он.

Также Шлапак отметил, что на сегодняшний день существует проблема выполнения графика уплаты налоговых платежей и сборов.

"То, что мы имеем на сегодняшний день: 65% мы не можем собрать по налогам, а по таможенным пошлинам мы не можем собрать более 50%. Это ненормальная ситуация. У нас товарооборот упал на 14,7%, но не на 50%. У нас серьезно просела экономика - на 9%, но не на 35%. А по единому социальному взносу собрано 75%, но у нас не упали зарплаты на 25%. Тут, как говорил Жванецкий, "что-то не так с консерваторией", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в целом по стране объем возмещения по налогу на добавленную стоимость предпринимателям Украины вырос на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Объем выплат по итогам 2013 года превысил объем заявок на 3,5 млрд грн. В 2012 году объем возмещений составлял 46 млрд грн при заявке в 43,3 млрд грн.

Ранее народный депутат от партии “УДАР” Виктор Пинзеник предложил Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и сделать публичным процесс возмещения НДС посредством ежемесячной публикации перечня компаний, получающих бюджетное возмещение.