США требуют экстрадировать Фирташа

Вопрос экстрадиции Дмитрия Фирташа в США решится в ближайшее время. В Австрии уголовных дел против бизнесмена нет.

Об этом Deutsche Welle сообщили источники в Федеральном управлении криминальной полиции Австрии.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ арестован в Вене вечером в среду, 12 марта.

Бизнесмен арестован по запросу ФБР по подозрению в причастности к созданию организованной преступной группы, Фирташ, как и братья Клюевы ведет свой бизнес и в Австрии, где сосредоточены штаб-квартиры их компаний.

Как сообщает австрийская газета Die Presse, глава федеральной уголовной полиции Австрии уточнил, что его арест не имеет ничего общего с событиями происходящими в Украине.