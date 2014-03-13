США требуют экстрадировать Фирташа
16:24, 13 марта 2014Финансы
2
Фирташ арестован за взяточничество и создание криминальной группировки.
В полиции уточнили, что арест Фирташа не имеет ничего общего с событиями, происходящими в Украине
Вопрос экстрадиции Дмитрия Фирташа в США решится в ближайшее время. В Австрии уголовных дел против бизнесмена нет.
Об этом Deutsche Welle сообщили источники в Федеральном управлении криминальной полиции Австрии.
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ арестован в Вене вечером в среду, 12 марта.
Бизнесмен арестован по запросу ФБР по подозрению в причастности к созданию организованной преступной группы, Фирташ, как и братья Клюевы ведет свой бизнес и в Австрии, где сосредоточены штаб-квартиры их компаний.
Как сообщает австрийская газета Die Presse, глава федеральной уголовной полиции Австрии уточнил, что его арест не имеет ничего общего с событиями происходящими в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter