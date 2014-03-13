На банк, который почти купил Фирташ, нашелся новый покупатель

Банк «Национальный кредит» выразил готовность возобновить переговоры с итальянской группой Intesa Sanpaolo, владеющей «Правэкс-Банком», о покупке ее украинского актива, сообщила УНИАН пресс-служба банка «Национальный кредит».

Банк сообщает, ссылаясь на главу набсовета Андрея Онистрата, что переговоры могут быть возобновлены уже в ближайшее время. «Мы уже готовим обновленное предложение для Intesa Sanpaolo. Не секрет, что прежде мы вели переговоры с итальянской группой и проявляли заинтересованность в «Правэкс-Банке». Однако в финальной части переговоров предложение GroupDF оказалось более выгодным для итальянских акционеров. Полагаю, в свете последних событий, а также учитывая, что сделка между Intesa Sanpaolo и GroupDF не была закрыта, наше предложение будет актуальным», - сказал Онистрат.

Также банкир предположил, что предложение может быть пересмотрено в сторону снижения, учитывая существующую конъюнктуру рынка. «Думаю, речь может идти о дисконте 20-30% от нашего прежнего предложения», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в конце января группа компаний Group DF, объединяющая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, подписала соглашение с итальянской группой Intesa Sanpaolo о приобретении 100% акций украинского «Правэкс-Банка», но информация о завершении сделки не сообщалась.

По данным СМИ, правоохранительные органы Австрии по запросу ФБР США задержали в Вене украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Министерство иностранных дел Украины подтвердило факт задержания бизнесмена.

Group DF также подтверждает информацию, что собственник группы Дмитрий Фирташ был задержан в Вене. По информации группы, действия правоохранительных органов Австрии не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, и группа предполагает, что данный инцидент является недоразумением и будет разрешен в самое ближайшее время.

«Банк Национальный кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на официальном сайте банка, его владельцами являются Андрей Онистрат (53,2128% акций), а также другие юридические и физические лица (30,0128% и 16,7744% акций банка соответственно).



