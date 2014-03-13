Золото подорожало до максимума за полгода

Мировые цены на золото с начала года выросли на 14% - до 1375,7 долл. США за тройскую унцию, что стало максимальным значением за последние полгода на фоне российской агрессии в Крыму, сообщает информационное агентство Bloomberg.

“Очевидно, что золото пользуется спросом в качестве безопасной гавани, учитывая геополитическое напряжение между Россией и Украиной”, - цитирует Bloomberg аналитиков немецкого банка Commerzbank.

Вместе с тем, объем торгов фьючерсами на золото превысил средний показатель последних ста дней на 49%.

По мнению экспертов, цена на золото будет держаться на высоком уровне до разрешения конфликта в Украине.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент в четверг принял резолюцию, в которой строго осудил российскую агрессию в Крыму и признал, что полуостров является неотъемлемой частью Украины, которая признается международным сообществом и самой Российской Федерацией.

Евродепутаты считают, что действия России на полуострове представляют угрозу Европейскому Союзу, а запланированный в Крыму на 16 марта референдум об отделении от Украины называют незаконным.

Ранее многие СМИ уже называли политическую конфронтацию между РФ и западными странами самой серьезной со времен Холодной войны.