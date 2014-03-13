Нацбанк отмечает, что не вводил дополнительных ограничений в Крыму

Банковские учреждения Крыма работают в обычном режиме, Национальный банк Украины не устанавливал никаких дополнительных ограничений в указанном регионе, говорится в сообщении регулятора.

«Подчеркиваем, что банки и их обособленные подразделения, расположенные на территории Автономной Республики Крым, работают в обычном режиме. Дополнительных ограничений по реализации соответствующих прав граждан в этом регионе Национальным банком Украины не вводилось», - отмечается в сообщении.

В то же время, в сообщении отмечается, что Нацбанк работает над обеспечением достаточного количества наличности для потребностей всех банков Украины.

«Поэтому Национальный банк в целях безопасности обособленных подразделений банков и Главного управления НБУ в Автономной Республике Крым усилил мониторинг осуществления инкассации средств», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале марта в Крыму банки были вынуждены приостановить работу из-за обострения обстановки на полуострове, однако 3 марта работа была возобновлена. На текущий момент в Крыму на фоне новой волны эскалации конфликта возобновились сложности в работе банков, обусловленные ажиотажем клиентов, желающих обналичить свои вклады.

Самопровозглашенный Совет министров Автономной Республики Крым намерен национализировать учреждения украинских банков в пользу специального фонда бюджета республики, говорится в постановлении Совета министров о регулировании деятельности банковской системы на территории автономии в условиях политической нестабильности за подписью крымского премьер-министра Сергея Аксенова, текст которого размещен в социальной сети Facebook.