Коломойский: бизнес Днепропетровщины начнет работать «по новым правилам игры»

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский заявил, что с апреля начинается новый период для предпринимателей и бизнес Днепропетровской области начнет работать «по новым правилам игры».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с представителями малого, среднего и крупного бизнеса региона.

«С апреля мы будем соблюдать новые правила в бизнесе. Каждый из предпринимателей должен принять решение давать или нет взятки. Мы (власть — УНИАН) будем защищать от незаконных действий. Но бизнес должен также понимать свою социальную ответственность перед людьми», - сказал Коломойский.

Губернатор призвал предпринимателей Днепропетровщины предоставлять свои предложения по оптимизации налогов, работы контролирующих и правоохранительных органов.

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По его словам, чем больше таких предложений поступит, тем больше шансов, что эти инициативы будут приняты на законодательном уровне. Коломойский также заявил, что он не поддерживает такую исполнительную структуру, как Министерство промышленной политики. По его мнению, это в данный момент не нужно.

По словам Коломойского, он сторонник либерализации крупного украинского бизнеса в вопросах поиска и расширения рынков сбыта.

Он также заявил, что государство должно помогать развитию мелкого и среднего бизнеса.