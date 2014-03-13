Фирмы, приближенные к Курченко, проверяют на предмет отмывания госденег

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша.

По его словам, уже организована проверка одной компании, которая “приближена к одному известному молодому бизнесмену, приближенному к высшим должностным лицам”.

Как отметил Голомша, открыто уголовное производство по факту легализации 700 млн грн.

Кроме того, Голомша сообщил, что изучается найденный платежный документ, по которому ежедневно переводилось в наличность до 650 млн грн, а общая сумма достигла 31 млрд грн.

В свою очередь заместитель генпрокурора Алексей Баганец сообщил, что по фактам деятельности фирм, связанных с Курченко, в расследовании Генпрокуратуры находятся два производства, а одно - в МВД, которое вытребовано и будет объединяться в одно производство.

Как сообщал УНИАН, 6 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД раскрыло преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая принадлежит Курченко.

“Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Внештрансгаз", ГП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ЧП "Армада-Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки как давальческого сырья и последующего "реэкспорта" за границу”, - сообщил он.

По словам Авакова, фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд грн.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего.

Аваков сообщил, что по этим фактам открыто 11 уголовных производств в Крыму, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и в Киеве.

Во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний "ВЕТЭК" ущерба НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 1 млрд 600 млн грн.

