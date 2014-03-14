Миссия МВФ будет работать в Украине до 21 марта

Об этом объявила в четверг директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард. Согласно ее заявлению, распространенному для печати, "миссия планирует завершить свою работу к 21 марта". Ориентировочная сумма возможной помощи МВФ Украине в документе не указана, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Миссия МВФ по установлению фактов, работающая в Киеве с 4 марта, достигла хорошего прогресса в оценке ситуации" в украинской экономике", -указала Лагард.

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"После неофициального брифинга для Совета директоров администрация Фонда попросила эту команду остаться в Киеве и начать процесс переговоров, - отметила она. - Группа будет работать с украинскими властями над формированием программы экономических реформ, которая приведет к здравому экономическому управлению и устойчивому росту при одновременной защите наиболее уязвимых слоев населения, и которую МВФ сможет поддержать в соответствии со своей политикой". Поддержка, естественно, имеется в виду кредитная.