Канада готова выделить Украине $220 млн финпомощи
08:45, 14 марта 2014Финансы
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Канада выделит 220 миллионов долларов в рамках международной финансовой помощи Украине при условии согласования более широкого пакета финподдержки со стороны МВФ.
Канада готова выделить Украине $220 млн финпомощи / sunhome.ru
"Премьер-министр Стивен Харпер объявил о 220 миллионах долларов в качестве дополнительных мер для обеспечения (на Украине) устойчивого экономического роста, развития демократии и добросовестного управления", — сообщил на пресс-конференции в Оттаве глава канадского МИД Джон Бэрд, пишет РИА Новости.
Как отмечает телеканал, большая часть объявленной помощи — 200 миллионов долларов — будет передана при условии согласования более широкого пакета финансовой поддержки со стороны МВФ.
В четверг директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард сообщила, что фонд планирует выработать программу экономических реформ для Украины до 21 марта.
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